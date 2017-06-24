تعرض قناة سي بي سي عددًا من الحلقات الخاصة من برامجها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما تذيع باقة مميزة من الأفلام العربية والمسرحيات على شاشتها خلال أيام العيد لتحمل الخريطة أعمالًا مميزة.

وتقدم قناة سي بي سي في أول أيام عيد الفطر المبارك، الحلقات الأخيرة من المسلسلات الرمضانية، وهي كلبش ثم مسلسل “في الا لا لاند” الذي يذاع في السابعة مساءً، ثم بعدها مسلسل لا تطفيء الشمس، وبعدها مسلسل “هذا المساء”، وأخيرًا مسلسل “حلاوة الدنيا”.

وفي سياق متصل، تعرض سي بي سي يوم الاثنين – ثاني أيام عيد الفطر - مسرحية الواد سيد الشغال وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ثم برنامج معكم، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

وتقدم “الشاذلي” حلقة “معكم” على يومين حيث تستضيف المطرب محمد ثروت، الذي يقدم أغانى الأطفال بشكل جديد خلال تواجده بحلقتي العيد يومي الاثنين والثلاثاء وتعرض في تمام السابعة والنصف مساءً.

ويسترجع محمد ثروت ذكرياته مع أغاني الأطفال التي اشتهر بتقديمها في بداياته، فيما يقدمها بتوزيع مختلف ومنها أغنية “جدو عبده” و”حبيبة بابا رشا” والدور الذي لعبته الاذاعية الكبيرة أبلة فضيلة في غنائه عدد من الأغاني الخاصة بالأطفال.

وبعد ذلك تقدم الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها هنا العاصمة حلقة خاصة في العيد، حيث تستضيف يوم الاثنين المقبل في تمام التاسعة مساءً، نجوم مسلسل “حلاوة الدنيا”، وهم النجمة هند صبري والنجوم انوشكا ورجاء الجداوي وياسمين غيث في حديث خاص عن المسلسل الرمضاني المميز.

ويكشف الضيوف كواليس تصوير المسلسل وأبرز التحديات التي واجهتهم فيه، كما يتحدث كل من الضيوف عن دوره وتقييمه للدراما الرمضانية هذا العام، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

وبعدها حلقة مميزة من برنامج “صاحبة السعادة” للإعلامية والفنانة إسعاد يونس في تمام الحادية عشر مساءً.

أما يوم الثلاثاء - ثالث أيام العيد - فتعرض سي بي سي مسرحية المتزوجون في تمام الثالثة والنصف عصرًا، وبعدها برنامج معكم ” في الجزء الثاني من حلقة محمد ثروت، ويعرض في تمام السابعة والنصف ليلاً، حيث يتحدث عن علاقته بالشاعر الكبير صلاح جاهين والأغاني التى كتبها له ، ويكشف سر يذاع لأول مرة عن مشاركة جاهين في كورال أحد أغانيه.

كما يقدم ثروت فاصلًا من أجمل أغانيه منها منى يا منى وطيور النورس و جدو علي وكل بلاد الدنيا جميلة.

وبعدها في التاسعة مساءً، تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في “هنا العاصمة” نجوم مسلسل “هذا المساء”، وهم النجم أياد نصار والمخرج والمؤلف تامر محسن والنجوم حنان مطاوع ومحمد فراج وأروي جودة والسيناريست محمد فريد.

ويتحدث ضيوف الحلقة عن المسلسل وأهم الرسائل التي يحملها للجمهور، كما يتحدثون عن أدوارهم التي قدموها وتفاصيل أخرى خلال الحوار.

ثم تقدم إسعاد يونس حلقة مميزة من برنامجها “صاحبة السعادة” في تمام الحادية عشر مساءً.

وبالنسبة إلى يوم الأربعاء، فتعرض سي بي سي فيلم EUC في تمام الساعة 7 مساءً، وبعدها اذاعة إعادة حلقة اللاعب العالمي محمد صلاح في لقاء خاص مع لميس الحديدي.

كما تعرض بعدها سي بي سي الحفل الموسيقي Fête de la musique في تمام العاشرة والنصف، حيث يضم فريق “درب الأحمر” عازفي الإيقاع percussions، وفريق ستوديو اوسكاريزماOscarisma، ثم عرض TALK-BOX وهو مزيج بين الموسيقى المصرية والغربية بمشاركة موسيقيين سويسريين وبلجيكيين مع موسيقيين مصريين، والعديد من الفقرات الفنية المميزة الأخرى، وختامها مع Fathy Salama’s all stars band وهي فقرة صممها الفنان فتحي سلامة وعبارة عن وصلة موسيقية عن طريق تجميع نجوم الغناء من اهم الفرق الغنائية في مصر مثل مسار اجباري، كايروكي، شرموفرز، ودينا الوديدي وآخرين.

