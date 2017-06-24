نجحت وزارة الداخلية فى توجيه ضربة استباقية قاسمة لعناصر الإرهاب الأسود؛ حيث تمكنت من ضبط 6 عناصر إرهابية، بينهما انتحاريان قبل استهدافهم لإحدى الكنائس بالإسكندرية.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم /السبت/ إنه استكمالا لمجهودات وزارة الداخلية المتصلة بالحفاظ على حالة الاستقرار الأمنى بالبلاد، والعمل على ضبط العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة فى تنفيذ عمليات العنف التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، واستهدفت المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية بعدة محافظات، فقد كشفت معلومات الأجهزة الأمنية عن اضطلاع كوادر البؤرة المتورطة فى تنفيذ تلك الحوادث، والثابت اتخاذهم من بعض المناطق الصحراوية والنائية، أماكن لتمركزهم وإختبائهم، بتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية، تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك ومرور أربعة أعوام على ثورة 30 يونيو، بهدف ترويع المواطنين وإفساد بهجتهم ومحاولة شق الصف الوطنى.

وتم التعامل مع تلك المعلومات ووضع خطة متكاملة لملاحقة عناصر تلك الخلية، باستخدام كافة الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة، والتى أكدت نتائجها سابقة تورطهم بالمشاركة فى تنفيذ حادث محاولة تفجير محل تجارى مملوك لأحد المسيحيين بمحافظة دمياط خلال شهر أبريل 2017 (موضوع القضية رقم 333/2017 إدارى قسم شرطة رأس البر والذى كانت قد أسفرت المواجهات خلاله عن مصرع أحد العناصر المنفذة له وإصابة ضابطين)، والشروع فى تنفيذ عمل انتحارى أثناء تشييع جثامين ضحايا الحادث، وقيامهم برصد العديد من الأهداف الهامة والحيوية بالبلاد، والبدء فى إتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائى يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية.

وكشفت المعلومات شروع تلك العناصر فى تنفيذ مخططهم العدائى باستخدام التفجير الإنتحارى المزدوج بواسطة عنصرين، يقوم أحدهما بتفجير نفسه بحزام ناسف بالكنيسة، يعقبها قيام الثانى بتفجير نفسه عقب تجمع عناصر أجهزة الأمن وأعداد كبيرة من المواطنين نتيجة للحادث، بهدف إحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية .

وأسفرت عمليات تتبع عناصر تلك الخلية عن رصد اختبائهم بإحدى الشقق السكنية بمنطقة العوايد بالإسكندرية للإعداد لتنفيذ مخططهم، فتم مداهمتها عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وضبط ستة من كوادر الخلية، من بينهم الانتحاريان المكلفان بتنفيذ الحادث وهم: الانتحاري حمد محمد زيد حسين محروس “حركى / سفيان”، و الإنتحارى حمزة شعبان عبد الرحمن جاد “حركى / وليد”، وعلى حمدان على حنفى على “حركى / فواز”، و عمر محمد أبو العلا على أحمد، و محمود أحمد رجب خليل عامر “حركى / عمر”، وعزت عبد الحليم عبد الغفار السيد قنديل “حركى / شهاب”، وعُثر بالوكر التنظيمى على حزامين ناسفتين و،6 مفجرات كهربائية.

ويأتى إجهاض تحرك تلك الخلية فى إطار العمليات الأمنية الإستباقية الناجحة، التى أسهمت فى إحباط مخطط كان يستهدف تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بصورة وشيكة للنيل من حالة الإستقرار الأمنى بالبلاد وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر والتأثير بالسلب على مسيرة التنمية ومقدرات الوطن.

وأكدت وزارة الداخلية عزمها على استكمال كافة خططها المتصلة بمكافحة الإرهاب والجريمة والحفاظ على حالة الإستقرار والأمن على إمتداد محافظات الجمهورية . ​