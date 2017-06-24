السعودية: غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك2017-06-24 18:07:59
أذاعت فضائية «إكسترا نيوز» خبرا عاجلا ذكرت فيه أن السعودية تعلن أن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.
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