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السعودية: غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك
هلال رمضان

السعودية: غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

2017-06-24 18:07:59


أذاعت فضائية «إكسترا نيوز» خبرا عاجلا ذكرت فيه أن السعودية تعلن أن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

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