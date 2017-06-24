نوكيا تطلق منتجات صحية جديدة

أعلنت شركة نوكيا في وقت سابق من هذا العام، في المؤتمر العالمي للجوال، عن نقل الأجهزة الصحية المتصلة بالعلامة التجارية “Withings” إلى العلامة التجارية “نوكيا”. ...