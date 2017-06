ستيف جوبز أراد زر "الرجوع"

خطط مؤسس شركة آبل، ستيف جوبز، لتزويد هاتف أيفون 2G بزر “الرجوع”، الذي زودت به أجهزة أندرويد آنذاك. أورد ذلك موقع BGR نقلا عن مقطع من كتاب The One Device: The Secret History of the iPhone ...