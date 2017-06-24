 Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 06:54 مساءً
روابط سريعة
السيسي يصدق على اتفاقية تيران وصنافير
الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني

السيسي يصدق على اتفاقية تيران وصنافير

2017-06-24 18:05:43

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بعد موافقة مجلس النواب عليها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3