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مجلس العموم البريطاني يتعرض لهجمات الكترونية
مجلس العموم البريطاني البرلمان البريطاني

مجلس العموم البريطاني يتعرض لهجمات الكترونية

2017-06-24 18:02:09

 

تعرض مجلس العموم (البرلمان) البريطاني اليوم /السبت/ لهجمات الكترونية أسفرت عن عدم تمكن النواب من الدخول إلى رسائل البريد الالكتروني الخاصة بهم.
وذكرت صحيفة (ذا تليجراف) البريطانية أن بعض نواب البرلمان، واجهتهم صعوبات في الدخول إلى حسابات البريد الالكتروني الخاصة بهم من خارج البرلمان، وأبلغوا السلطات عن وجود مشاكل في الدخول لرسائلهم الالكترونية.
ونقلت الصحيفة، عن متحدث باسم مجلس العموم، قوله إن المجلس رصد محاولات غير مشروعة للدخول إلى حسابات نواب البرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان يحقق حاليا في الحادث، ويبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة لصد مثل هذه الهجمات.
وأعلنت السلطات البرلمانية أنها تعمل مع مركز الأمن الالكتروني الوطني لحماية شبكة البرلمان وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن الهجمات الالكترونية.
ولفتت الصحيفة البرطيانية إلى أن هذا الهجوم يأتي بعد أيام قليلة من صدور تقارير تفيد بأن كلمات السر الخاصة بالوزراء كانت قد تم رصدها على شبكة الانترنت بعد أن تمكنت مجموعات من القراصنة من الحصول عليها.

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