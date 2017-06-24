قالت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية اليوم السبت إن أربعة فرق تابعة للإطفاء تتعامل حاليا مع حريق شب في مخلفات مصنع للمعادن بمساحة ثلاثة آلف متر مربع في أمغرة.

وأضافت إدارة الإطفاء الكويتية - في بيان - أن المراكز التي هرعت للتعامل مع الحريق هي الجهراء الحرفية والصليبيخات والفروانية والاسناد.