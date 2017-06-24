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حريق بمصنع للمعادن بأمغرة في الكويت..وأربعة فرق إطفاء لإخماده
حريق الرويعي‎

حريق بمصنع للمعادن بأمغرة في الكويت..وأربعة فرق إطفاء لإخماده

2017-06-24 17:32:46

قالت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية اليوم السبت إن أربعة فرق تابعة للإطفاء تتعامل حاليا مع حريق شب في مخلفات مصنع للمعادن بمساحة ثلاثة آلف متر مربع في أمغرة.
وأضافت إدارة الإطفاء الكويتية - في بيان - أن المراكز التي هرعت للتعامل مع الحريق هي الجهراء الحرفية والصليبيخات والفروانية والاسناد.

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