الجيش العراقى يعلن وصول قوات أمريكية خاصة إلى قضاء الرطبة لقطع إمدادات داعش2017-06-24 17:15:30
أعلن الجيش العراقى وصول قوات أمريكية خاصة إلى الصحراء الجنوبية لقضاء الرطبة غربى محافظة الأنبار بهدف قطع إمدادات تنظيم داعش إلى المنطقة.
وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم /السبت/ أنه تم إنزال القوة المحمولة جوا جنوب قضاء الرطبة لوقف هجمات داعش ضد المواطنين في المدينة، مشيرة إلي أن مقاتلي العشائر سيساندون القوة الأمريكية في مهمتها.
وتعد الرطبة، منطقة إسناد استراتيجية بالنسبة لتنظيم داعش الإرهابى يستخدمها لإعداد القوات التي يرسلها إلى مناطق أخرى.
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
سفير السعودية لدى القاهرة : التنسيق مع مصر يشهد تنامياً كبيراً
جدد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان ، ...Sat, 24 Jun 2017 14:09:09 GMT
-
نوكيا تطلق منتجات صحية جديدة
أعلنت شركة نوكيا في وقت سابق من هذا العام، في المؤتمر العالمي للجوال، عن نقل الأجهزة الصحية المتصلة بالعلامة التجارية “Withings” إلى العلامة التجارية “نوكيا”. ...Sat, 24 Jun 2017 13:25:24 GMT
-
ستيف جوبز أراد زر "الرجوع"
خطط مؤسس شركة آبل، ستيف جوبز، لتزويد هاتف أيفون 2G بزر “الرجوع”، الذي زودت به أجهزة أندرويد آنذاك. أورد ذلك موقع BGR نقلا عن مقطع من كتاب The One Device: The Secret History of the iPhone ...Sat, 24 Jun 2017 13:53:19 GMT
-
قطر: سنرد رسميا على المطالب "غير الواقعية" للدول الأربع
وأضافت، في بيان نقلته وكالة “رويترز”، أنه “نراجع مطالب الدول الأربع احتراماً للكويت ومن أجل الأمن الإقليمي”. لكنها اعتبرت أن المطالب المقدمة من الدول العربية ...Sat, 24 Jun 2017 08:20:18 GMT
-
كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
الهند تطلق 31 قمرا صناعيا دفعة واحدة
أطلقت الهند 31 قمرا صناعيا من بينها قمر لمراقبة الأرض، وذلك في دفعة واحدة من قاعدة “سريهاريكوتا” لإطلاق المركبات الفضائية الواقعة جنوب البلاد. وانطلق الصاروخ ...Sat, 24 Jun 2017 13:09:32 GMT
-
أمازون.. تجربة الملابس قبل شرائها
أطلقت شركة أمازون خدمة “Prime Wardrobe”، التي من شأنها أن تتيح للزبائن تجربة الملابس قبل شرائها. فبمجرد اختيار ثلاث قطع أو أكثر باستخدام “Prime Wardrobe” من بين أكثر من مليون ...Sat, 24 Jun 2017 13:38:09 GMT