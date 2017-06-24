أعلن الجيش العراقى وصول قوات أمريكية خاصة إلى الصحراء الجنوبية لقضاء الرطبة غربى محافظة الأنبار بهدف قطع إمدادات تنظيم داعش إلى المنطقة.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم /السبت/ أنه تم إنزال القوة المحمولة جوا جنوب قضاء الرطبة لوقف هجمات داعش ضد المواطنين في المدينة، مشيرة إلي أن مقاتلي العشائر سيساندون القوة الأمريكية في مهمتها.

وتعد الرطبة، منطقة إسناد استراتيجية بالنسبة لتنظيم داعش الإرهابى يستخدمها لإعداد القوات التي يرسلها إلى مناطق أخرى.