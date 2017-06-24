خالد عبد العزيز:استهداف المسجد الحرام يؤكد أن الإرهاب الأسود لا دين له2017-06-24 17:12:22
استنكر النائب خالد عبد العزيز فهمي،محاولة استهداف الإرهابيين للحرم المكي الشريف، مؤكدا أن هذا الاستهداف يوضح صورة الإرهاب الأسود الذي لا دين له.
وقال عبد العزيز،النائب عن حزب المصريين الأحرار– في تصريحات له اليوم - إن هذه المحاولات الإجرامية من الإرهاب الأسود تؤكد أن ما يجري هي حرب لتدمير وفناء وتقسيم الدول العربية، مؤكدا على تأييده لكل الإجراءات التي تتخذها السعودية لؤد تلك المحاولات اليائسة من الإرهابيين .
وأشارعبد العزيز – النائب عن حزب المصريين الأحرار- إلى أنه في ظل ولادة تحالف قوي بين مصر ودول الخليج وليبيا ضد الإرهاب، باتت محاولات الإرهابيين اليائسة من اكتمال حلمهم بتدمير دول المنطقة تصل إلى حد الفشل خاصة بتضافر جهود تلك الدول مع مصر التي سبق وتنبأت منذ سنوات بمدى بشاعة مخططات وأهداف الإرهاب .
ولفت عبد العزيز ، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة وثيقة عالمية لتوضيح مدى خطورة الإرهاب على العالم كله، وليس منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن مصر دائما وأبدا لها نظرة مستقبلية وثاقبة في مواقفها.
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