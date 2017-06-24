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سفير فرنسا لدى القاهرة:العلاقات السياسية مع مصر وصلت لمستوى شراكة غير مسبوق
السيسي وماكرون

سفير فرنسا لدى القاهرة:العلاقات السياسية مع مصر وصلت لمستوى شراكة غير مسبوق

2017-06-24 17:03:03

أكد ستيفان روماتيه سفير فرنسا الجديد لدى القاهرة، أنه سيواصل العمل على دفع العلاقات بين مصر وفرنسا.. مشيرا إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين وصلت إلى مستوى شراكة غير مسبوق .
وقال السفير - فى رسالة مصورة نشرتها سفارة فرنسا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك اليوم السبت بمناسبة تسلم السفير الجديد مهام عمله بالقاهرة - أنه وصل إلى القاهرة قبل يومين وأنه يشعر بالفخر والتميز كونه سيمثل بلاده فى مصر .
وأضاف روماتيه،أن فرنسا لديها علاقات تمتد لعشرات السنين بل لقرون مع مصر.. لافتا إلى أن هناك ولعا فرنسيا بمصر وبالطبع كون المرء يمثل فرنسا فى القاهرة فان هذه مهمة ضخمة كما تمثل فى الوقت نفسه تحديا وشرفا وامتيازا لي .
وأكد رغبته فى العمل على مواصلة هذه العلاقات بين البلدين والإستمرار فى تحقيق المزيد من التقارب بين مجتمعاتنا واقتصادتنا وثقافتانا والعلاقات السياسية التى وصلت الى مستوى الشراكة غير مسبوقة.
وأشار السفير الجديد لفرنسا أنه سيسعى للعمل بصدد المسائل الأمنية والملفات الأقليمية والمسائل السياسية وايضا الثقافة والاستثمار والعمل من اجل نظرة تتبناها فرنسا ومصر معا لصالح استقرار هذه المنطقة وهو أمر هام للغاية قطعا بالنسبة لمصر ولكن ايضا بالنسبة لفرنسا وأوروبا .

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