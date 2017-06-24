فيما يلى أسعار تذاكر دخول الحدائق الجاهزة لاستقبال المواطنين بمحافظتي الجيزة والقاهرة، تزامنا مع اجازة عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ رسوم الدخول من 2 جنيه حتى 20 جنيه ببعض الحدائق، العامة والخاصة.

محافظة القاهرة

قال خالد مصطفى المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، إن كافة الحدائق والمنتزهات التابعة للمحافظة جاهزة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم توفير سيارات إطفاء و إسعاف، مشيرا إلى أنه تم توفير عدد كبير من الأكياس البلاستيكية لتوزيع على رواد تلك الحدائق خلال أيام العيد لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء.

وأضاف في تصريحات خاصة، إن متوسط سعر التذكرة للدخول الحدائق العامة تبدأ من 2 جنيه، بدأ من سن 5 سنوات، مشيرا إلى أن تم الانتهاء من أعمال الصيانة بجميع الحدائق والتي تضمنت صيانة المسطحات الخضراء وصيانة شبكة وأعمدة الإنارة والممرات والأسوار وصيانة شاملة لدورات المياه.

حديقة الحيوان

وأكد محمد رجائي، رئيس حدائق الحيوان، إن أسعار دخول الحدائق لم يتغير عن شم النسيم، فسعر دخول الحديقة 5 جنيهات و 20 جنيه للأجانب، أنه تم تهيئة حدائق الحيوان فى الجيزة، والأورمان والأسماك والزهرية٬ والنباتات بأسوان٬ وأنطونياديس بالإسكندرية، والمتحف الزراعى بالدقى.

وأضاف خلال تصريحات خاصة، أن حديقة الحيوان ستتستقبل الزوار في عيد الفطر المبارك، بـ 10 مواليد جدد من الحيوانات، على أن يتم لأول مرة عرض ولادة جديدة لحيوان اللاما الأهلية، والأيل الأوروبى، ومكاك البنغال، بجانب فقس جديد لطائر العنز الأبيض، وآخر للأوز الفرعونى، وعرض طائر الفزان الذهبى.

وأشار إلى أن الحديقة جاهزة لاستقبال 60 ألف زائر في عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع هيئة الإسعاف والمطافي والشرطة، بتوفير السيارات اللازمة لأي طواري.

الزراعة أقل من السوق بـ 20%

وقال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه سيتم فتح جميع الحدائق خلال عيد الفطر المبارك التابعة لوزارة الزراعة، بأسعار مخفضة عن الحدائق الأخرى بنسبة 20%، مشيرا إلى أنه لا يوجد حفلات بالحدائق ولكن لكل أسره أن تجتهد وتقيم جو الفرحة بنفسها.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الحدائق تعمل بكل طاقتها، وعلى استعداد لاستقبال جميع الزوار، مؤكدا أنه تم دفع سيارات إسعاف ومطافي وشرطة بجانب الحدائق.

القرية الفرعونية

وقال محمد عبد النبي، مدير العلاقات العامة للقرية الفرعونية، إنه تم تجهيز العديد من الحفلات استعدادا لشم النسيم، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر غدا تتراوح بين 95، و135، و235 جنيها، ويحصل الأطفال من سن 5-10 سنوات 15 % خصم على سعر التذكر.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن هناك عروض فنيه ستقام على مدار الثلاثة أيام عيد الفطر المبارك، فهناك السيرك، ومتحف النوبة، مسابقة التصوير، وشو عرائس وساحر، مشيرا إلى أن القرية ستبدأ العمل من الساعة 9 صباحا.

20 جنيها حديقة الأزهر

فيما أعلن الموقع الإلكتروني لحديقة الأزهر، بصلاح سالم، أن أسعار تذاكر الدخول للكبار والأطفال والأجانب بـ 20 جنيها، كما سيقام بعض الحفلات والفعاليات الفنية المختلفة على مدار اليوم.

5 جنيهات حديقة الطفل

كما هناك الحديقة الطفل يمكن التنزه فيها بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر، بها مدينة ملاهي، ويبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات.

25 جنيه الحديقة الدولية

وأعلنت الحديقة الدولية على موقعها الإلكتروني عن فتح أبوابها غدا من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، بأسعار 25 جنيها.

10 جنيهات حديقة المريلاند

حديقة المريلاند بمصر الجديدة، أسعارها 10 جنيهات، للفرد ، حيث تفتح من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء.