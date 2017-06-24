أنهى طلاب الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية اليوم “السبت” ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي 2016 / 2017 ، حيث أدى طلاب القسمين العلمي والأدبى امتحانى مادتى الإحصاء والتربية الوطنية..معربين عن سعادتهم لسهولة الامتحان وأنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

ففي شمال سيناء، شهدت لجنة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية العسكرية بالعريش واقعة محاولة أحد الملاحظين تصوير المدرسة ولقطات تذكارية بمناسبة نهاية الامتحانات مخالفا القانون .. كما شهدت إصابة أحد الطلاب ونقله الى المستشفى ، وذلك فى اليوم الأخير للامتحانات .

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم ليلى مرتجى ، إنه تم ضبط الملاحظ أثناء محاولة تصوير المدرسة واللجان والملاحظين والطلاب باعتبارها لقطات تذكارية بمناسبة انتهاء الامتحانات إلا أنه تم احالته إلى التحقيق وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية معه لارتكابه فعل ممنوع قانونا فى لجان الامتحانات وفقا للتعليمات .

ومن جهة أخرى تسابق طالبان فى الاستراحة بين المادتين داخل المدرسة مما أدى الى ارتطام أحد الطلاب فى البوابة الحديدية للمدرسة ونتج عنها اصابته باشتباه ارتجاج فى المخ ، وتم نقله الى المستشفى للعلاج واعتباره متغيبا عن الامتحان بعذر وسيعيد الامتحان فى الدور الثانى .

وفي الفيوم سادت حالة من السعادة وجوه طلاب وطالبات الثانوية العامة في ختام امتحانات هذا العام لسهولة أسئلة امتحان الإحصاء التي جاءت مباشرة وواضحة وفى مستوى الطالب العادي ..فيما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عادل عبد المنعم على أن غرفة عمليات المديرية والإدارات التعليمية لم تتلقى أي شكاوى في مادتي الإحصاء والتربية الوطنية.

وفي الشرقية ، ارتسمت البهجة والفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان مادتى الاحصاء والتربية القومية ..وأكد الطلاب أن الامتحانات جاءت بمثابة مسك الختام لسهولتها ووضوحها وعدم احتوائها على أي أغاز ..ورغم ذلك قام طالب بلجنة مدرسة فاقوس الثانوية بنين بتمزيق ورقة الامتحان بعد إصابته بحالة هياج عصبى داخل اللجنة وقد تم تحرير محضر اثبات حالة بذلك .

وفى سياق متصل صرح هشام السنجرى وكيل اول وزارة التعليم بالشرقية أن غرفة لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم حول صعوبة الاسئلة ولم يتم ضبط أي محاولات للغش الجماعى أو الفردي .

وفي المنيا ، أكد وكيل مديرية التربية والتعليم صفوت الجارح ، أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى من مادة الإحصاء أو التربية الوطنية حتى نهاية امتحانات اليوم ، موضحا أن قوات الأمن أنهت تأمينها باللجان بعدما قامت بتأمين الملاحظين والمراقبين حتى موقف السيارات ومحطة السكة الحديد.

وفي جنوب سيناء ، أعرب طلاب الثانوية العامة أن امتحان مادة الإحصاء جاء مباشرا وسهلا وفي مستوي الطالب المتوسط وأنها كانت واضحة ومباشرة .