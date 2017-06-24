 Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 03:53 مساءً
روابط سريعة
اليوم.. العرض الخاص لفيلمي محمد رمضان وتامر حسنى
تصبح على خير - تامر حسني

اليوم.. العرض الخاص لفيلمي محمد رمضان وتامر حسنى

2017-06-24 15:53:12

يحتفل الفنان محمد رمضان اليوم، السبت، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد “جواب اعتقال” للمخرج محمد سامى، وذلك فى سينما نايل سيتى فى تمام الساعة الثامنة مساءً وبحضور كل أبطاله.

كما سيحتفل أيضا اليوم الفنان تامر حسنى بالعرض الخاص لفيلمه الجديد “تصبح على خير”.

وسيقام العرض الخاص فى سينما سيتى ستار بمدينة نصر.

والفيلم بطولة نور ودرة ومى عمر، وإخراج محمد سامى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3