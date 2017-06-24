يحتفل الفنان محمد رمضان اليوم، السبت، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد “جواب اعتقال” للمخرج محمد سامى، وذلك فى سينما نايل سيتى فى تمام الساعة الثامنة مساءً وبحضور كل أبطاله.

كما سيحتفل أيضا اليوم الفنان تامر حسنى بالعرض الخاص لفيلمه الجديد “تصبح على خير”.

وسيقام العرض الخاص فى سينما سيتى ستار بمدينة نصر.

والفيلم بطولة نور ودرة ومى عمر، وإخراج محمد سامى.