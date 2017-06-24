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اللجنة الدينية بالنواب تدين محاولة استهداف الحرم المكي وتطالب بالتكاتف لدحر الإرهاب
دكتور اسامة العبد رئيس جامعة الازهر

اللجنة الدينية بالنواب تدين محاولة استهداف الحرم المكي وتطالب بالتكاتف لدحر الإرهاب

2017-06-24 15:53:50

أدان رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب الدكتور أسامة العبد، محاولة استهداف الحرم المكي أمس، مطالبا بالتضامن والتكاتف لمواجهة الإرهابيين ودحرهم.
وقال العبد - في بيان اليوم /السبت/ - إن استهداف الكعبة المقدسة التي شرفها الله تعالى يوضح أن هؤلاء الإرهابيين لا دين لهم ولا ينتمون إلى الإسلام، ولا يعرفون شيئًا عنه ولا عن الإنسانية.
وطالب العبد بضرورة الاستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الإرهاب الأسود والتصدي له عن طريق دول العالم أجمع وليس الدول الإسلامية فقط، وقطع يد الإرهاب وجميع الدولة التي تقف خلفه.

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