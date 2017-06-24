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265 درجة حد أدنى للقبول فى مدارس التمريض فى شمال سيناء
|S|تمريض ممرضة

265 درجة حد أدنى للقبول فى مدارس التمريض فى شمال سيناء

2017-06-24 15:50:37

 

أعلن وكيل وزارة الصحة فى شمال سيناء الدكتور عربي محمود ، أن درجات القبول فى مدارس التمريض على مستوى المحافظة تبلغ 265 درجة كحد أدنى فى الشهادة الاعدادية هذا العام ..موضحا أنه سيتم فتح باب القبول فى مدارس التمريض اعتبارا من يوم “الأربعاء” القادم ولمدة أسبوعين .
وقال وكيل الوزارة - في تصريح اليوم “السبت” - ،إنه من شروط القبول بمدارس التمريض ، الحصول على الشهادة الاعدادية العامة الحديثة لغة إنجليزية عن نفس العام ، وأن يكون الطالب أو الطالبة من محافظة شمال سيناء ومقيمين إقامة دائمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات ، بالإضافة ألا يقل السن فى أول أكتوبر القادم عن 14 عاما و 6 أشهر .
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الأطباء ومسئولى المدارس والجهات المعنية فى المحافظة لقبول طلبات الالتحاق وإجراء الاختبارات اللازمة للمتقدمين .

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