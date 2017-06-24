 Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 03:52 مساءً
روابط سريعة
شاهد.. أول صورة تجمع سولاف فواخرجي بعائلتها
سلاف فواخرجي

شاهد.. أول صورة تجمع سولاف فواخرجي بعائلتها

2017-06-24 15:51:35

حرصت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، على قضاء إجازة عيد الفطر مع زوجها وأبنائها في دمشق، وعبرت عن سعادتها بذلك من خلال نشرها لصورة جمعتها بهم.

وعلقت “سولاف” في هذه الصورة وهي مرتدية ملابس مشابهة لزوجها وأبنائها، وعلقت على الصورة، التي نشرتها على موقع “إنستجرام”، قائلة: “مسا دمشق”.

يذكر أن آخر أعمال “سولاف فواخرجي”، هو مسلسل “باب الحارة” في موسمه الثامن، ويشاركها في بطولة المسلسل كل من عباس النوري وصباح الجزائري ومعتصم النهار، والمسلسل من تأليف سليمان عبد العزيز، ومن إخراج ناجي طعمي.

سولاف فواخرجي وعائلتها

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3