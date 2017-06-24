حرصت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، على قضاء إجازة عيد الفطر مع زوجها وأبنائها في دمشق، وعبرت عن سعادتها بذلك من خلال نشرها لصورة جمعتها بهم.

وعلقت “سولاف” في هذه الصورة وهي مرتدية ملابس مشابهة لزوجها وأبنائها، وعلقت على الصورة، التي نشرتها على موقع “إنستجرام”، قائلة: “مسا دمشق”.

يذكر أن آخر أعمال “سولاف فواخرجي”، هو مسلسل “باب الحارة” في موسمه الثامن، ويشاركها في بطولة المسلسل كل من عباس النوري وصباح الجزائري ومعتصم النهار، والمسلسل من تأليف سليمان عبد العزيز، ومن إخراج ناجي طعمي.