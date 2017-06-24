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بالفيديو.. إيمان الشميطي تغني «يا ليلة العيد» بتوزيع جديد
ايمان الشميطي

بالفيديو.. إيمان الشميطي تغني «يا ليلة العيد» بتوزيع جديد

2017-06-24 15:47:15

نشرت المغربية إيمان الشميطي، صباح اليوم، مقطع فيديو جديد، ظهرت خلاله وهي تؤدي أغنية يا ليلة العيد للمطربة أم كلثوم، ولكن بتوزيع جديد.

وعلقت “إيمان”، على الفيديو، عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام”، قائلة: “يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا يا ليلة العيد.. توزيع كريم مسعد وتسجيل أمير زهير”.

يذكر أن إيمان الشميطي، إحدى المتسابقات في برنامج “عرب جوت تالنت”، اللاتي حققن شهرة واسعة، ووصلت للمرحلة الأخيرة من البرنامج لكنها تعرضت لبعض الانتقادات في الحلقة الأخيرة من البرنامج بسبب عدم تمكنها من غناء أغنية “أمل حياتى” لكوكب الشرق أم كلثوم، بشكل جيد.

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