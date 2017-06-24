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هاتف صيني فريد يحقق "المعادلة المستحيلة"
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هاتف صيني فريد يحقق "المعادلة المستحيلة"

2017-06-24 15:43:44

إذا كنت ممن يعشقون تصميم “هاتف آي فون 7”، لكنك تفضل في الوقت نفسه نظام التشغيل أندرويد على iOS، فإن الخبراء ينصحونك باستخدام هاتف “وان بلاس 5” الجديد.

ويشبه هاتف “وان بلاس 5” الجديد يشبه هاتف “آيفون 7بلاس”، إلى حد كبير،  بالرغم من اعتماده على نسخة معدلة من نظام التشغيل “أندرويد”.

وطرحت شركة “وان بلاس” الصينية، هاتفها الجديد بمميزات عدة، في مسعى منها إلى زيادة حصتها في سوق الهواتف الذكية، ومنافسة “أبل” الأميركية و”سامسونج” الكورية الجنوبية، وفق موقع “بيزنس إنسايدر”، فإن

ويتشابه تصميم الهاتف الجديد مع “آيفون 7” في تصميم الواجهة وظهر الجهاز، فضلا عن موقع عدستي الكاميرا، لكن الجهازين يختلفان بعض الشيء فيما يتعلق بالزر الرئيسي، ففي الوقت الذي طرحت “أبل” هاتفها بزر مستدير، جعلته الشركة الصينية أقرب إلى المستطيل.

أما على صعيد الخدمات، فيمكن الاختلاف بين الجهازين في قدرة “آيفون 7” على مقاومة الماء، فيما لا ستيطيع “وان بلاس 5” القيام بذلك.

وفيما جرى طرح هاتف “آيفون 7 بلاس” من دون مقبس الصوت التقليدي، احتفظت الشركة الصينية بالمقبس دون تغيير.

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