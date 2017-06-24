قطر: سنرد رسميا على المطالب "غير الواقعية" للدول الأربع

وأضافت، في بيان نقلته وكالة “رويترز”، أنه “نراجع مطالب الدول الأربع احتراماً للكويت ومن أجل الأمن الإقليمي”. لكنها اعتبرت أن المطالب المقدمة من الدول العربية ...