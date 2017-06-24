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روجينا: ألف مليون مبروك "هروب اضطراري" يا أحمد
روجينا

روجينا: ألف مليون مبروك "هروب اضطراري" يا أحمد

2017-06-24 15:43:22

نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمى على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، صورة تجمعها مع النجم أحمد السقا للتهنئة على فيلمه الجديد “هروب اضطرارى”.

وعلقت روجينا على الصورة قائلة، “ألف مليون مبروك هروب اضطرارى يا أحمد يارب دايما من نجاح لنجاح”.

روجينا وأحمد السقا

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