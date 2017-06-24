 Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 03:55 مساءً
روابط سريعة
كندة علوش: العيد هو الشام وذكريات الشام
كندة علوش

كندة علوش: العيد هو الشام وذكريات الشام

2017-06-24 15:39:59

حرصت الفنانة كندة علوش على أن تهنئ الأمة العربية بمناسبة عيد الفطر.

ونشرت “علوش” عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” صورة مكتوب عليها: “العيد هو الشام وذكريات الشام وريحة الشام، وطالما الشام موجودة وبعيدة وولاد تعبانين العيد ناقص كل عام وأنت بخير”.

وأضافت: “كل عام وأنتم بخير وأهاليكم بألف خير ويجي اليوم اللي أشوف كل بلادنا بخير وسعادة قولوا آمين”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3