حرصت الفنانة كندة علوش على أن تهنئ الأمة العربية بمناسبة عيد الفطر.

ونشرت “علوش” عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” صورة مكتوب عليها: “العيد هو الشام وذكريات الشام وريحة الشام، وطالما الشام موجودة وبعيدة وولاد تعبانين العيد ناقص كل عام وأنت بخير”.

وأضافت: “كل عام وأنتم بخير وأهاليكم بألف خير ويجي اليوم اللي أشوف كل بلادنا بخير وسعادة قولوا آمين”.