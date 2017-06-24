نشر الفنان محمد أنور من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة طريفة له مع الفنان محمد عادل إمام.

وعلق محمد على الصورة “لمعي وعلاء “بوز البطة” مسلسل لمعي القط”.

“لمعي القط” تأليف حازم الحديدي، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة محمد إمام، تارا عماد، وعمر مصطفى متولي، ومحمد علي رزق، ومصطفى أبو سريع، ومحمود حافظ، وياسر الطوبجي، وإدوارد، ومجدي بدري، ومحمود البزاوي، وسليمان عيد، وبمشاركة هالة فاخر، وصلاح عبد الله، وأحمد فتحي، وويزو ومحمد أنور.