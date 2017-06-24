 Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 03:52 مساءً
روابط سريعة
وزير الداخلية لرجال الشرطة المصابين: قدمتم مثالا يحتذى به في التفاني والإخلاص
مجدي عبد الغفار ـ عيد الشرطة

وزير الداخلية لرجال الشرطة المصابين: قدمتم مثالا يحتذى به في التفاني والإخلاص

2017-06-24 15:36:25

أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أن المصابين من رجال الشرطة، قدموا مثالاً يحتذى به فى التفانى والإخلاص فى أداء الواجب، وأن الوزارة لن تتوانى فى توفير أوجه الرعاية اللازمة لهم، داعيا الله العلى القدير أن يمن عليهم بالصحة والشفاء العاجل، وأن يعودوا قريباً لأسرهم معافين سالمين.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم السبت اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية للمصابين من رجال الشرطة خلال المواجهات الأمنية، والذين يخضعون للعلاج بمستشفى الشرطة في العجوز.
والتقى وزير الداخلية - خلال الزيارة - عددا من رجال الشرطة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، واطلع على أوجه الرعاية الطبية التى تقدم لهم، وأحوالهم وسير مراحل العلاج، ووضعهم الصحى الحالى وتبادل الحديث مع عدد منهم حول استجابتهم للعلاج الطبى الذى يتلقونه..فيما استمع من الأطباء القائمين على العلاج إلى شرح عن بعض الحالات الصحية.
من جانبهم، أعرب رجال الشرطة المصابون عن سعادتهم البالغة بزيارة وزير الداخلية لهم، وتقديرهم وامتنانهم له على هذه اللفتة الكريمة التى تركت أثراً طيباً فى نفوسهم، والتي تعكس حرصه على التواصل مع أبنائه من رجال الشرطة والتفاعل معهم وتفقد أحوالهم، متمنين العودة لممارسة واجبهم الوطني في حفظ أمن الوطن.​

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3