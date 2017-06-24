أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أن المصابين من رجال الشرطة، قدموا مثالاً يحتذى به فى التفانى والإخلاص فى أداء الواجب، وأن الوزارة لن تتوانى فى توفير أوجه الرعاية اللازمة لهم، داعيا الله العلى القدير أن يمن عليهم بالصحة والشفاء العاجل، وأن يعودوا قريباً لأسرهم معافين سالمين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم السبت اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية للمصابين من رجال الشرطة خلال المواجهات الأمنية، والذين يخضعون للعلاج بمستشفى الشرطة في العجوز.

والتقى وزير الداخلية - خلال الزيارة - عددا من رجال الشرطة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، واطلع على أوجه الرعاية الطبية التى تقدم لهم، وأحوالهم وسير مراحل العلاج، ووضعهم الصحى الحالى وتبادل الحديث مع عدد منهم حول استجابتهم للعلاج الطبى الذى يتلقونه..فيما استمع من الأطباء القائمين على العلاج إلى شرح عن بعض الحالات الصحية.

من جانبهم، أعرب رجال الشرطة المصابون عن سعادتهم البالغة بزيارة وزير الداخلية لهم، وتقديرهم وامتنانهم له على هذه اللفتة الكريمة التى تركت أثراً طيباً فى نفوسهم، والتي تعكس حرصه على التواصل مع أبنائه من رجال الشرطة والتفاعل معهم وتفقد أحوالهم، متمنين العودة لممارسة واجبهم الوطني في حفظ أمن الوطن.​