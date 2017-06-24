شارك الفنان حسن الرداد جمهوره من خلال نشر صورة جديدة مع المدرب الخاص له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق حسن على الصورة قائلا: “مع صديقي ومدربي الكابتن كريم، بغض النظر إنك هديت حيلي، بس شكرا يا ملك على تعبك معاي أحلي كابتن في مصر”.