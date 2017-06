خطط مؤسس شركة آبل، ستيف جوبز، لتزويد هاتف أيفون 2G بزر “الرجوع”، الذي زودت به أجهزة أندرويد آنذاك.

أورد ذلك موقع BGR نقلا عن مقطع من كتاب The One Device: The Secret History of the iPhone (الجهاز رقم واحد: التاريخ السري للآيفون) الذي طرح في الأسواق 20 يونيو الجاري.

قام مؤلف الكتاب، براين ميرتشانت، بالحديث إلى مهندسين ومصممين من شركة أبل، كانوا قد شاركوا في تصميم أول جهاز آيفون.

وفي حديث إمران تشاودري، الذي عمل في شركة أبل 19 عاما، قال إن “ستيف جوبز أراد تزويد آيفون 2G بزرين أساسيين: البداية والرجوع”. برأي مؤسس شركة أبل كان من شأن زر الرجوع أن يسهل عملية التصفح. جادل تشاودري ستيف جوبز بنجاح حيث ظهر زر البداية فقط على شاشة الهاتف.

وأضاف تشاودري ما قاله لستيف جوبز آنذاك، حينما أخبره بأن مشكلات الهواتف الذكية الأخرى تتلخص في صعوبة تصفحها، والوصول إلى الوظائف المختلفة، حيث كان من الممكن أن يعقد زر الرجوع استخدام الهاتف.

عرض هاتف آيفون الأول، في 9 يناير 2007، بينما انطلقت مبيعاته 29 يونيو من نفس العام. وبدأ العمل على تطويره عام 2004 في جو من السرية التامة. باعت الشركة نحو سبعة ملايين هاتف ذكي منذ ذلك الحين.