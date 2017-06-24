أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، مأدبة إفطار في منزله لنحو 45 من كبار الكُتاب وقادة الرأي والفكر الذين يمثلون مختلف الأطياف والاتجاهات الفكرية لنخبة من أهم رموز العمل الصحفي، إضافة إلى مقدمي البرامج الحوارية ومالكي الصحف.

وجدد السفير التأكيد على قوة وصلابة العلاقات بين القيادتين السعودية والمصرية ومن خلفهما الشعبين الشقيقين، خاصة في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية والدور القيادي لكلا البلدين الذي تحتمه مسئوليتهما التاريخية.

وقال قطان إن التنسيق بين المملكة ومصر يشهد تنامياً كبيراً، خاصة وأن المنطقة تمر بمنعطفات حادة وباتت تموج بالتحديات، مشيراً إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيداً من تعميق وتطوير للعلاقات القوية بين البلدين.

وتطرق في حديثه مع النخبة الإعلامية التي أسعده استضافتها إلى بعض الملفات الإقليمية التي فرضت نفسها على الأحداث مؤخراً، كما حرص على توضيح رؤية المملكة تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وقدم السفير “قطان” التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وتبادل الأحاديث الودية مع الضيوف الكرام، متمنياً مزيد من التقدم والإزدهار لهم وللمؤسسات الصحفية والإعلامية التي يتولون قيادتها بما يخدم مصالح أمتينا العربية والإسلامية.