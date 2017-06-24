السفير قطان يستضيف قيادات الصحف المصرية على مأدبة إفطار بمنزله2017-06-24 15:34:53
أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، مأدبة إفطار في منزله لنحو 45 من كبار الكُتاب وقادة الرأي والفكر الذين يمثلون مختلف الأطياف والاتجاهات الفكرية لنخبة من أهم رموز العمل الصحفي، إضافة إلى مقدمي البرامج الحوارية ومالكي الصحف.
وجدد السفير التأكيد على قوة وصلابة العلاقات بين القيادتين السعودية والمصرية ومن خلفهما الشعبين الشقيقين، خاصة في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية والدور القيادي لكلا البلدين الذي تحتمه مسئوليتهما التاريخية.
وقال قطان إن التنسيق بين المملكة ومصر يشهد تنامياً كبيراً، خاصة وأن المنطقة تمر بمنعطفات حادة وباتت تموج بالتحديات، مشيراً إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيداً من تعميق وتطوير للعلاقات القوية بين البلدين.
وتطرق في حديثه مع النخبة الإعلامية التي أسعده استضافتها إلى بعض الملفات الإقليمية التي فرضت نفسها على الأحداث مؤخراً، كما حرص على توضيح رؤية المملكة تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وقدم السفير “قطان” التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وتبادل الأحاديث الودية مع الضيوف الكرام، متمنياً مزيد من التقدم والإزدهار لهم وللمؤسسات الصحفية والإعلامية التي يتولون قيادتها بما يخدم مصالح أمتينا العربية والإسلامية.
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
نوكيا تطلق منتجات صحية جديدة
أعلنت شركة نوكيا في وقت سابق من هذا العام، في المؤتمر العالمي للجوال، عن نقل الأجهزة الصحية المتصلة بالعلامة التجارية “Withings” إلى العلامة التجارية “نوكيا”. ...Sat, 24 Jun 2017 13:25:24 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
قطر: سنرد رسميا على المطالب "غير الواقعية" للدول الأربع
وأضافت، في بيان نقلته وكالة “رويترز”، أنه “نراجع مطالب الدول الأربع احتراماً للكويت ومن أجل الأمن الإقليمي”. لكنها اعتبرت أن المطالب المقدمة من الدول العربية ...Sat, 24 Jun 2017 08:20:18 GMT
-
أمازون.. تجربة الملابس قبل شرائها
أطلقت شركة أمازون خدمة “Prime Wardrobe”، التي من شأنها أن تتيح للزبائن تجربة الملابس قبل شرائها. فبمجرد اختيار ثلاث قطع أو أكثر باستخدام “Prime Wardrobe” من بين أكثر من مليون ...Sat, 24 Jun 2017 13:38:09 GMT
-
ريم بنا تهاجم مسلسل "حلاوة الدنيا"
حالة من الإحباط سيطرت على المطربة الفلسطينية ريم بنا بسبب مسلسل “حلاوة الدنيا” الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، تسببت في هجومها على العمل، رغم استمرارها وصبرها على ...Sat, 24 Jun 2017 13:38:09 GMT
-
جوني ديب يعتذر عن مزحة اغتيال ترامب
أعتذر الممثل الأمريكي جوني ديب يوم الجمعة عن مزحة عن اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال إن تعليقاته لم تكن لائقة. وأثناء حضوره مهرجان جلاستونبري الموسيقي في ...Sat, 24 Jun 2017 13:38:09 GMT
-
"إل جي" تستعرض أكبر شاشاتها المرنة
استعرضت شركة “إل جي” العالمية أكبر شاشة “OLED” من إنتاجها، بحجم 77 بوصة ودقة عرض “4K”. ووفقا للخبراء في الشركة فإن “الشاشة شفافة بنسبة 40%، ومرنة بحيث يمكن لفها على ...Sat, 24 Jun 2017 13:25:24 GMT
-
هجوم إلكتروني يكلف شركة كورية جنوبية مليون دولار
تعرضت شركة المواقع الإلكترونية، Nayana، ومقرها كوريا الجنوبية، لهجوم من قبل البرنامج الخبيث، رانسوم وير، يوم 10 يونيو، ما اضطرها لدفع رسوم قدرها نحو مليون دولار. وأجرت ...Sat, 24 Jun 2017 13:30:00 GMT