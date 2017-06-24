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أمازون.. تجربة الملابس قبل شرائها
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أمازون.. تجربة الملابس قبل شرائها

2017-06-24 15:27:39

أطلقت شركة أمازون خدمة “Prime Wardrobe”، التي من شأنها أن تتيح للزبائن تجربة الملابس قبل شرائها.

فبمجرد اختيار ثلاث قطع أو أكثر باستخدام “Prime Wardrobe” من بين أكثر من مليون خيار يتضمن الأحذية والملابس والإضافات، تقوم شركة أمازون بشحن اختيارات الزبائن في صندوق قابل للإرجاع مع قيمة شحن مدفوعة مسبقا.

وبعد تجربة القطع المختارة وتحديد ما سيتم الاحتفاظ به، يمكنك وضع القطع المتبقية في الصندوق مرة أخرى وإعادته، خلال 7 أيام، وفي حال قررت الاحتفاظ بثلاث قطع على الأقل فستحصل على خصم قدره 10%، أو خصم 20% في حال الاحتفاظ بخمس قطع أو أكثر.

وتعد خدمة “Prime Wardrobe” أحدث محاولات “أمازون” في مجال الأزياء، بعد إطلاقها جهاز “Echo Look”، في مايو الماضي، المفعل بمساعدة الشركة الرقمية “أليكسا”، والذي يستخدم نصائح مستشاري الأزياء لمساعدة المستخدمين في اختيار الملابس الأنسب وفقا للموضة الرائجة .

وبالنظر إلى تاريخ أمازون وسعيها للسيطرة بشكل منهجي على أسواق التجزئة (الكتب، والإلكترونيات...)، يمكن أن نرجح بأن هذه الخطوة لن تكون الأخيرة للشركة في مجال الأزياء لهذا العام.

الجدير بالذكر أن خدمة “Prime Wardrobe” ما تزال في المرحلة التجريبية.

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