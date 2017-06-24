غضبت المطربة الفلسطينية ريم بنا، المريضة بسرطان الثدي، بعدما شاهدت مسلسل “حلاوة الدنيا” الذي يقوم ببطولته ظافر العابدين وهند صبري التي تلعب دور “أمينة” المريضة بسرطان الدم؛ حيث أصيبت بالاكتئاب ولم تجد “حلاوة الدنيا رغم أننا اقتربنا من نهاية شهر رمضان”.

وعبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” فسرت ريم بنا أسباب غضبها من المسلسل، مؤكدة أنه لا يجوز نقل حالة مريض السرطان بهذا الشكل، لأن الأمر محبط للغاية، ويقودهم إلى الموت رغماً عنهم.

واعتبرت أن الدور الذي لعبته هند صبري فشل ولم يكن مقنعاً، كما وجهت رسالة إلى مرضى السرطان أكدت فيها أن المسلسل لا ينقل الواقع أو الحقيقة، وليس صحيحاً أنه في حال عاد المرض مرة أخرى ستكون هذه هي النهاية.

واستشهدت المطربة الفلسطينية بحالتها، مشيرة إلى كون المرض ما زال يعود إليها طوال 8 سنوات، ولا تزال هي على قيد الحياة ووضعها مستقر، على الرغم من كونها انهارت في البداية.

ريم بنا اعترفت أنها لا تقصد أن كل الحالات تكون مستقرة، ولكنها طلبت عدم إقحام الخوف على الحالات الصعبة، لأن المعنويات العالية والشجاعة أمر مهم للغاية، ولا يوجد شخص يعرف النهاية.

وطالبت ريم الجميع بأن يخرجوا المسلسل من حياتهم، وأن يهتموا بصحتهم النفسية قبل الجسدية وألا يخافوا، مؤكدة أن الفترة الحالية تشهد وجود عدد لا نهائي من أنواع العلاج.

وفي النهاية أوضحت ريم أن هناك أنواعا من السرطان مثل المرض المزمن، لا يشفى منه الإنسان بشكل تام ويظل يخضع للعلاج، خاصة أن المرض يكون بطيئا في الانتشار، ويظل المريض هكذا لسنوات.