تعرضت شركة المواقع الإلكترونية، Nayana، ومقرها كوريا الجنوبية، لهجوم من قبل البرنامج الخبيث، رانسوم وير، يوم 10 يونيو، ما اضطرها لدفع رسوم قدرها نحو مليون دولار.

وأجرت الشركة عدة جولات من المفاوضات مع القراصنة المخترقين، الذين طلبوا في البداية أكثر من 4 ملايين دولار.

وأعلنت شركة Nayana، عن هذا الاختراق في مدونة blogpost. وعلى سبيل المقارنة، طلب القراصنة الذين كانوا وراء هجوم WannaCry الإلكتروني، 300 دولار فقط، من كل ضحية.

وقالت الشركة، إن 153 من خوادمها تعرضت للاختراق، كما أثر هذا الهجوم على حوالي 3400 عميل، ممن يستخدمون منتجاتها ومحتوى الوسائط المتعددة، وغيرها من الخدمات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هوانغ تشيلغونغ: “سنبذل قصارى جهدنا في مجال تحسين الأمن الإلكتروني”.

واستطاعت شركة Nayana استرداد الملفات فقط، بعد تخفيض الفدية ودفعها، حيث لم تكن الشركة قادرة على تحمل أعباء الرقم الأولي، وفقا لـ TrendLabs Security Intelligence.

وأظهر الباحثون أن الهجمات الإلكترونية ارتفعت أكثر من 700% في عام 2016، مقارنة بهجمات عام 2015، إذ تم دفع فديات تقرب من مليار دولار. ومن المرجح أن تزداد هذه الأرقام.