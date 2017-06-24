أعلنت شركة نوكيا في وقت سابق من هذا العام، في المؤتمر العالمي للجوال، عن نقل الأجهزة الصحية المتصلة بالعلامة التجارية “Withings” إلى العلامة التجارية “نوكيا”.

واليوم، أعلنت الشركة إزالة اسم “Withings” بشكل رسمي، وكشفت عن إتاحتها منتجات صحية جديدة تحمل اسم العلامة التجارية نوكيا، حيث يتمثل الجهاز الأول في الميزان الذكي “Nokia Body”، والذي يبلغ سعره 59.95 دولار، بينما كان الجهاز الرسمي التابع لـ“Withings” يحمل اسم “Body+”.

أما الجهاز الثاني الذي أتاحته شركة نوكيا فهو “BPM+”، والذي يأتي في نسخة مميزة لمراقبة ضغط الدم ورصد ضربات القلب بدقة، ويبلغ سعر الجهاز 129.95 دولار.

ومن بين الأجهزة الأخرى التي تم تحويلها من العلامة التجارية “Withings” إلى نوكيا، نجد جهاز “Go”، الذي يعمل على تعقب النشاط والنوم ومراقبة نوعية الهواء وحرارة المنزل وغيرها من الوظائف.

وقامت نوكيا أيضا بتحديث تطبيق “Health Mate”، الذي يقوم بجمع بيانات الأجهزة الصحية وتحليلها، كي يتماشى مع التقنيات العالية الدقة في المنتجات الجديدة.

الجدير بالذكر أن العديد من المنتجات الصحية الأخرى التابعة لـ“Withings” لن تكون متاحة في الوقت الحالي، بينما سيتم وقف إنتاج بعضها نهائيا.

ويمكن شراء المنتجات الصحية التي أطلقتها نوكيا عبر موقع “health.nokia.com”، فضلا عن إمكانية شرائها عبر موقع “أمازون” و“Best Buy” و“Bed” و“Bath & Beyond”.