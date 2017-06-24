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"إل جي" تستعرض أكبر شاشاتها المرنة
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"إل جي" تستعرض أكبر شاشاتها المرنة

2017-06-24 15:16:17

استعرضت شركة “إل جي” العالمية أكبر شاشة “OLED” من إنتاجها، بحجم 77 بوصة ودقة عرض “4K”.

ووفقا للخبراء في الشركة فإن “الشاشة شفافة بنسبة 40%، ومرنة بحيث يمكن لفها على شكل أنبوب، قطره 15 سم تقريبا، دون أن يتأثر عملها، وهي تعتبر من أكبر الشاشات المرنة من نوع OLED وبدقة عرض 4K، فقطرها يصل إلى مترين تقريبا، ويعد تصنيع هذه الشاشة نجاحا كبيرا وحدثا غير اعتيادي لشركتنا”.

وأشاروا إلى أن “مثل هذه الشاشات تعتبر تقنية مرغوبة جدا لشركات الإعلانات التي تريد عرض إعلاناتهم بدقة عالية، فهي عملية وخفيفة ويمكن لفها ونقلها بسهولة من مكان إلى آخر دون الحاجة إلى استخدام وسائط نقل كبيرة”.

وأهم ما يميز هذه الشاشة هو أن أي شخص يمكنه أخذها بسهولة للاستمتاع بمشاهدة الأفلام في الهواء الطلق، أو حتى لعرض المشاريع أو خطط العمل في الشركات أو المعارض.

ويذكر أن “إل جي” طرحت منذ فترة تلفازا مميزا بشاشة سماكتها 2.57 ملم فقط، اعتبر من أجود أجهزة العرض في العالم.

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