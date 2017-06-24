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شاهد.. من أول شخص هنأه سامو زين بعيد الفطر؟
سامو زين

شاهد.. من أول شخص هنأه سامو زين بعيد الفطر؟

2017-06-24 15:18:40

حرص الفنان السوري سامو زين على تهنئة زوجته الإعلامية دينا صالح، بعيد الفطر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونشر سامو صورة تجمعه بزوجته وتغزل فيها قائلا «أبدأ عيدي بك حبيبتي وشريكة حياتي كل عام وأنت بخير».

يذكر أن آخر أعمال سامو زين كان مسلسل «طعم الحياة» وتم عرضه قبل السباق الرمضاني وجسد من خلاله شخصيات مختلفة، كما يعكف سامو على بدء تصوير عمل سينمائي جديد من المقرر أن يعلن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

سامو زين وزوجته

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