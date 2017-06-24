أطلقت الهند 31 قمرا صناعيا من بينها قمر لمراقبة الأرض، وذلك في دفعة واحدة من قاعدة “سريهاريكوتا” لإطلاق المركبات الفضائية الواقعة جنوب البلاد.

وانطلق الصاروخ التابع لمنظمة البحوث الفضائية الهندية الحكومية، حاملا على متنه القمر الصناعي “كارتوسات -2” الخاص لمراقبة الأرض، ويزن 712 كغم ويطلق عليه اسم “عين الهند في السماء”، حيث سيقدم القمر خدمات دورية للاستشعار عن بعد باستخدام كاميراته المتعددة الأطياف.

أما الصور، التي سيرسلها فستكون مفيدة لتطبيقات رسم الخرائط، والتطبيقات الحضرية والريفية، واستخدام الأراضي الساحلية وتنظيمها، وإدارة المرافق مثل مراقبة شبكة الطرق وتوزيع المياه وإنشاء خرائط استخدام الأراضي، ولتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.

وتضم الأقمار الصناعية الأخرى 29 قمرا صناعيا ثانويا من 14 دولة، مثل النمسا وبلجيكا وتشيلي وجمهورية التشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

يذكر أن الهند أطلقت بنجاح في وقت سابق من الشهر الحالي، أثقل صواريخها، وهو عبارة عن مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية من طراز “أم – كيه 3”.

وفي فبراير من العام الجاري، تمكنت الهند بنجاح من إطلاق 104 أقمار صناعية دفعة واحدة، لتتجاوز الرقم القياسي السابق، وهو 37 قمرا صناعيا أطلقها الاتحاد الروسي عام 2014.