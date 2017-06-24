يعتقد العالم البريطاني، ستيفن هوكينج، أن على البشر البدء بمغادرة الأرض خلال العقود القادمة.

أدلى العالم بتلك التصريحات خلال مؤتمر Starmus الأخير للعلوم والفنون الذي عقد في النرويج حيث قال: “أعتقد أن مدة 30 عاما ستكون كافية لبناء قواعد على سطح القمر، أما بناء مثل تلك القواعد والمستعمرات على المريخ فقد يستغرق 50 عاما، أنا مقتنع أن على البشر أن يغادروا كوكب الأرض.. ولذلك يجب البدء بإرسال عينات من النباتات والحيوانات والفطر إلى تلك الأجرام السماوية”.

وأكد هوكينج أن “مغادرة البشر للأرض ستجنب الكوكب الاكتظاظ السكاني المتزايد، والمشاكل المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري، فالكارثة التي ستلحق بالأرض نتيجة هاتين الظاهرتين آتية لا محالة”.

وشبه هوكينج التطور العلمي في مجالات بحوث الفضاء، باكتشاف القارة الأمريكية الذي فتح أمام الناس عوالم جديدة، حيث أكد أن تطوير هذه العلوم هو “المسار الطبيعي للتنمية البشرية”.

يذكر أن هذه المرة هي ليست الأولى التي يدعو فيها العالم إلى غزو الفضاء ومغادرة الأرض، فمنذ مدة ذكر هوكينج أن “بحوزة البشرية 100 عام فقط لتطوير التكنولوجيا المناسبة لاستيطان كواكب أخرى قبل أن تصبح الأرض غير لائقة للحياة”.

وبدأت شهرة هوكينج بالازدياد في ثمانينيات القرن الماضي، وخصوصا بعد طرح كتابه “تاريخ موجز للزمن” في الأسواق، في أبريل 1988، والذي ترجم إلى عشرات اللغات، وبيعت منه أكثر من 10 ملايين نسخة.