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لجنة الشئون الأفريقية بالنواب: على المجتمع الدولي تبني رؤية مصر لمكافحة الإرهاب
البرلمان المصري

لجنة الشئون الأفريقية بالنواب: على المجتمع الدولي تبني رؤية مصر لمكافحة الإرهاب

2017-06-24 15:20:42

أدان النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقي محاولة إرهابيين استهداف الحرم المكي، واصفا من قاموا بهذه المحاولة الخسيسة بأنهم لا دين ولا وطن لهم وأن للبيت رب يحميه.
وقال الجندي ـ في بيان له اليوم /السبت/ ـ” إن هذه المخططات الإرهابية تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب، وجميع التنظيمات الإرهابية، والتكفيرية التي خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية ولا تعرف سوى لغة واحدة وهي سفك دماء الأبرياء حتى في هذه الأيام المباركة في شهر رمضان المعظم، وهذا الأسلوب الخسيس يستخدمه ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات التي خرجت كلها من رحم جماعة الإخوان الإرهابية”.
وحذر، وفقا للبيان،” من التهاون مع الدول الداعمة للإرهاب والإرهابيين، وفي مقدمتها قطر وتركيا، مضيفا ..إن الدول والشعوب الأفريقية كل يوم يرون في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة نبهت العالم والذي حتى الآن لا يريد الاعتراف بأن هناك توصيفا واحدا للإرهاب ولا يوجد جماعات معتدلة..فالإرهاب هو الاٍرهاب وهو ما تحاربه مصر”.
وطالب الجندي، المجتمع الدولي بأن” يصحو من سباته، ويأخذ من رؤية مصر برنامجا لمكافحة الإرهاب بجميع صوره، وأشكاله، وأن تكون البداية باتخاذ مواقف حاسمة تجاه الدول الداعمة للإرهاب والإرهابيين”.

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