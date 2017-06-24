لجنة الشئون الأفريقية بالنواب: على المجتمع الدولي تبني رؤية مصر لمكافحة الإرهاب2017-06-24 15:20:42
أدان النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقي محاولة إرهابيين استهداف الحرم المكي، واصفا من قاموا بهذه المحاولة الخسيسة بأنهم لا دين ولا وطن لهم وأن للبيت رب يحميه.
وقال الجندي ـ في بيان له اليوم /السبت/ ـ” إن هذه المخططات الإرهابية تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب، وجميع التنظيمات الإرهابية، والتكفيرية التي خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية ولا تعرف سوى لغة واحدة وهي سفك دماء الأبرياء حتى في هذه الأيام المباركة في شهر رمضان المعظم، وهذا الأسلوب الخسيس يستخدمه ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات التي خرجت كلها من رحم جماعة الإخوان الإرهابية”.
وحذر، وفقا للبيان،” من التهاون مع الدول الداعمة للإرهاب والإرهابيين، وفي مقدمتها قطر وتركيا، مضيفا ..إن الدول والشعوب الأفريقية كل يوم يرون في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة نبهت العالم والذي حتى الآن لا يريد الاعتراف بأن هناك توصيفا واحدا للإرهاب ولا يوجد جماعات معتدلة..فالإرهاب هو الاٍرهاب وهو ما تحاربه مصر”.
وطالب الجندي، المجتمع الدولي بأن” يصحو من سباته، ويأخذ من رؤية مصر برنامجا لمكافحة الإرهاب بجميع صوره، وأشكاله، وأن تكون البداية باتخاذ مواقف حاسمة تجاه الدول الداعمة للإرهاب والإرهابيين”.
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
قطر: سنرد رسميا على المطالب "غير الواقعية" للدول الأربع
وأضافت، في بيان نقلته وكالة “رويترز”، أنه “نراجع مطالب الدول الأربع احتراماً للكويت ومن أجل الأمن الإقليمي”. لكنها اعتبرت أن المطالب المقدمة من الدول العربية ...Sat, 24 Jun 2017 08:20:18 GMT
-
أبرز الهجمات الإرهابية التي استهدفت الحرمين الشريفين
استهدفت هجمات عدة الحرم المكي في التاريخ الحديث، ربما أقدمها كانت عام 79 من القرن الماضي. وقتها استولى أكثر من 200 مسلح متطرف على الحرم المكي بقيادة جهيمان العتيبي ...Sat, 24 Jun 2017 07:22:14 GMT
-
دراسات تنفي وجود الكوكب المجهول!
نشر عدد من علماء الفلك نتائج أحدث نتائج برنامج البحث ” OSSOS” الذي يهدف لدراسة الكواكب والأجسام السماوية الغامضة خارج مجموعتنا الشمسية. كثر الحديث في السنوات ...Sat, 24 Jun 2017 13:09:32 GMT
-
يسري عبدالله: الثقافة الشعبية هي جوهر رواية "104 القاهرة"
عقدت في مكتبة البلد مؤخرا ندوة لمناقشة رواية “104 القاهرة” للكاتبة ضحى عاصي، بمشاركة الناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي فتحي إمبابي. بدأت الندوة بمداخلة ...Sat, 24 Jun 2017 12:27:13 GMT
-
"كعك العيد" علامة ثقافية من علامات الهوية المصرية
بقدر ما يشكل “كعك العيد” مظهرا من مظاهر البهجة المصرية في الاحتفال بعيد الفطر فانه يوميء ايضا لهوية المصريين وتراثهم وتاريخهم الثقافي . وفي مصر “ارض الكنانة” ...Sat, 24 Jun 2017 12:22:37 GMT
-
وزير الدفاع ورئيس الأركان يزوران أبطال القوات المسلحة المصابين
قام الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من قادة القوات المسلحة بزيارة المصابين من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة، ...Sat, 24 Jun 2017 12:22:37 GMT
-
وزير الخارجية الألماني يهنىء المسلمين بحلول عيد الفطر
هنأ وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل اليوم السبت المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، في خطاب نشره بالألمانية على صفحة الخارجية الألمانية على موقع التواصل ...Sat, 24 Jun 2017 12:20:24 GMT