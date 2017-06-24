أشار علماء يونانيون وهولنديون وبريطانيون إلى خطورة قد يواجهها الناس الذين يسكنون بالقرب من المطارات.

وقد نشرت مجلة ” Occupational & Environmental Medicine” العلمية الطبية دراسة حول هذا الموضوع.

وجاء في الدراسة أن التأثير المستمر للضجيج الناجم عن محركات الطائرات وخاصة في الليل متعلق بالخطر المتزايد لارتفاع ضغط الدم ، ما يمكن أن يتسبب في الإصابة بالجلطة الدماغية.

وقد توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج من خلال مراقبة 420 شخصا يقطنون بالقرب من مطار أثينا الدولي حيث تهبط وتقلع كل يوم حوالي 600 طائرة. واستخدم العلماء أيضا المعلومات الواردة من مطارات أوروبية كبرى أخرى.

وقد تعرض نحو 49% من المشاركين في التجربة لتأثير الصوت بشدة ما يزيد عن 55 ديسيبلا في وقت النهار ، أي من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً. أما 45% من المشاركين فتعرضوا لتأثير الصوت بشدة ما يزيد عن 45 ديسيبلا في وقت الليل.

وقد سجل في الفترة ما بين عامي 2004 و2013 لدى 71 شخصا اضطراب القلب. وأصيب 18 شخصا بسكتة قلبية.

وقال الخبراء إن زيادة شدة الصوت بمقدار 10 ديسيبلات تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.