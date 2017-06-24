علماء: ضجيج المطارات يشكل خطورة على البشر2017-06-24 15:00:08
أشار علماء يونانيون وهولنديون وبريطانيون إلى خطورة قد يواجهها الناس الذين يسكنون بالقرب من المطارات.
وقد نشرت مجلة ” Occupational & Environmental Medicine” العلمية الطبية دراسة حول هذا الموضوع.
وجاء في الدراسة أن التأثير المستمر للضجيج الناجم عن محركات الطائرات وخاصة في الليل متعلق بالخطر المتزايد لارتفاع ضغط الدم ، ما يمكن أن يتسبب في الإصابة بالجلطة الدماغية.
وقد توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج من خلال مراقبة 420 شخصا يقطنون بالقرب من مطار أثينا الدولي حيث تهبط وتقلع كل يوم حوالي 600 طائرة. واستخدم العلماء أيضا المعلومات الواردة من مطارات أوروبية كبرى أخرى.
وقد تعرض نحو 49% من المشاركين في التجربة لتأثير الصوت بشدة ما يزيد عن 55 ديسيبلا في وقت النهار ، أي من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً. أما 45% من المشاركين فتعرضوا لتأثير الصوت بشدة ما يزيد عن 45 ديسيبلا في وقت الليل.
وقد سجل في الفترة ما بين عامي 2004 و2013 لدى 71 شخصا اضطراب القلب. وأصيب 18 شخصا بسكتة قلبية.
وقال الخبراء إن زيادة شدة الصوت بمقدار 10 ديسيبلات تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
قطر: سنرد رسميا على المطالب "غير الواقعية" للدول الأربع
وأضافت، في بيان نقلته وكالة “رويترز”، أنه “نراجع مطالب الدول الأربع احتراماً للكويت ومن أجل الأمن الإقليمي”. لكنها اعتبرت أن المطالب المقدمة من الدول العربية ...Sat, 24 Jun 2017 08:20:18 GMT
-
أبرز الهجمات الإرهابية التي استهدفت الحرمين الشريفين
استهدفت هجمات عدة الحرم المكي في التاريخ الحديث، ربما أقدمها كانت عام 79 من القرن الماضي. وقتها استولى أكثر من 200 مسلح متطرف على الحرم المكي بقيادة جهيمان العتيبي ...Sat, 24 Jun 2017 07:22:14 GMT
-
دراسات تنفي وجود الكوكب المجهول!
نشر عدد من علماء الفلك نتائج أحدث نتائج برنامج البحث ” OSSOS” الذي يهدف لدراسة الكواكب والأجسام السماوية الغامضة خارج مجموعتنا الشمسية. كثر الحديث في السنوات ...Sat, 24 Jun 2017 13:09:32 GMT
-
يسري عبدالله: الثقافة الشعبية هي جوهر رواية "104 القاهرة"
عقدت في مكتبة البلد مؤخرا ندوة لمناقشة رواية “104 القاهرة” للكاتبة ضحى عاصي، بمشاركة الناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي فتحي إمبابي. بدأت الندوة بمداخلة ...Sat, 24 Jun 2017 12:27:13 GMT
-
"كعك العيد" علامة ثقافية من علامات الهوية المصرية
بقدر ما يشكل “كعك العيد” مظهرا من مظاهر البهجة المصرية في الاحتفال بعيد الفطر فانه يوميء ايضا لهوية المصريين وتراثهم وتاريخهم الثقافي . وفي مصر “ارض الكنانة” ...Sat, 24 Jun 2017 12:22:37 GMT
-
وزير الدفاع ورئيس الأركان يزوران أبطال القوات المسلحة المصابين
قام الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من قادة القوات المسلحة بزيارة المصابين من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة، ...Sat, 24 Jun 2017 12:22:37 GMT
-
وزير الخارجية الألماني يهنىء المسلمين بحلول عيد الفطر
هنأ وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل اليوم السبت المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، في خطاب نشره بالألمانية على صفحة الخارجية الألمانية على موقع التواصل ...Sat, 24 Jun 2017 12:20:24 GMT