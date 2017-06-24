لقي 6 جنود من قوات الجيش الليبي مصرعهم وأصيب 12 آخرون جراء المواجهات المسلحة مع مقاتلي التنظيمات الإرهابية في العمليات العسكرية بمحور وسط البلاد في مدينة بنغازي.

وقال مسؤول مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية التابعة للقيادة العامة الليبية،علي ثابت، إن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بمحور وسط البلاد في مدينة بنغازي.

وأضاف ثابت لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن قناصة التنظيمات الإرهابية يتمركزون في شارع المهدوي وميدان البلدية وشارع الشريف، لافتًا إلى أن عمليات تمشيط شارع عمرو بن العاص بدأت من صنف الهندسة العسكرية لتفكيك الألغام الأرضية وإزالة العوائق للدخول إلى الشوارع الفرعية بعد فرض السيطرة على الشارع.

وأضاف قائلًا: «إن قواتهم فقدت ستة (شهداء للواجب) وأصيب 12 جريحًا جراء المواجهات المسلحة مع مقاتلي التنظيمات الإرهابية في العمليات العسكرية»، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي يضيق الخناق على التنظيمات الإرهابية بعد السيطرة على منطقة سوق الحوت ومواقع استراتيجية جديدة.