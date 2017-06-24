أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لنظيره الصيني شي جين بينج، في ضحايا الانهيار الأرضي، الذي وقع في جنوب غرب الصين.

وذكر بيان للرئاسة الروسية “الكرملين” اليوم السبت أن بوتين بعث برقية تعزية لنظيره الصيني في حادث الانهيار الأرضي المأساوي في إقليم سيشوان الصينية.

وأبدى بوتين في برقيته تعاطفه مع الشعب الصيني بسبب هذه المأساة، معربا عن دعمه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.