أثبتت أحدث الدراسات الفرنسية التي أجريت في جامعة (باريس)، أن سر جمال ملكة مصر الفرعونية (كيلوباترا) يكمن في استخدامها للبن الحمير الذي عرف منذ قديم الزمان بأنه مغذي ومنشط ومضاد للشيخوخة، لتبدأ العديد من شركات التجميل العالمية الإستعانة به في إنتاج منتجات تجميل جديدة في فرنسا للمحافظة على جمال المرأة.

وأشارت الدراسة إلى تكون هذا اللبن من ذرات متجانسة المحلول، ليدخل في صناعة الكريمات المرطبة للوجه وللجسم، بل وتجعله ناعما مثل الحرير ويجعل أنسجة الجسم رقيقة معطرة وذات رائحة جميلة مما يكون له تأثير على الجلد.