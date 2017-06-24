هنأ وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل اليوم السبت المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، في خطاب نشره بالألمانية على صفحة الخارجية الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلا “أهنىء المسلمين في كل دول العالم، بحلول عيد الفطر الذي يأتي بعد انقضاء شهر الصيام”.

وأضاف جابريل أن المسلمين لديهم شهر خاص، هو علاج وتنقية للنفوس، يقيمون فيه شعائرهم، ويجتمعون على الإيمان، ويتصدقون ويقدمون المساعدة للمحتاجين، ويتبادلون الرؤى ويتراحموا مع الآخرين.

وتابع منذ أسابيع قليلة اجتمعت وجها لوجه، مع كثير من ممثلين عن الجاليات الإسلامية، والأديان الأخرى، في لقاء مجتمعي تحت عنوان (السلام و مسؤلية الأديان) تحاور فيه أطراف عديدة من مختلف الأديان، وأعطى إشارة إيجابية وشجاعة، عن أن السلام هو الأساس في كافة الأديان.

واختتم وزير الخارجية، ما تمخض عنه هذا اللقاء أن التعايش السلمي والسلام، هو ما بني عليه الدين الإسلامى وكافة الأديان، معربا عن خالص تمنياته للمسلمين وعائلتهم بعيد فطر سعيد.