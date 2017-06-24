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استخدام الحيوان المنوي الموجه لمحاربة السرطان
معمل

استخدام الحيوان المنوي الموجه لمحاربة السرطان

2017-06-24 14:15:41

توصل فريق من العلماء الألمان إلى استخدام خلية محركة من الحيوان المنوي لمحاربة السرطان وتحديد الخلايا السليمة حتى لا يتم تلفها أثناء العلاج الكيميائي.

وتتجه هذه الخلية المحركة من الحيوان المنوي، على وجه التحديد، نحو الخلية المصابة بالسرطان عن طريق الحقل المغناطيسي الذي يستخدم جهاز “جي بي إس”.

وقد قام الفريق الألماني بتجربة هذه العملية عن طريق استخدام الحيوان المنوي للخنازير الذي يتشابه في التركيبة مع الحيوان المنوي للإنسان، حيث يتم حقنهم بعقار “دوكسوروبيتين” المكافح للسرطان.

وقد توصل الباحثون إلى أن الخلايا السرطانية قد تم القضاء عليها بسبب تنشيط الحقل المغناطيسي للحيوانات المنوية المحقونة بالتعاون مع عقار “دوكسوروبيتين”.

وما زالت الأبحاث جارية لنقل هذه التجربة للإنسان في المستقبل القريب.

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