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"سنووايت" تنير متروبول ثانى أيام العيد
مروة عبد المنعم

"سنووايت" تنير متروبول ثانى أيام العيد

2017-06-24 14:14:08
محيط - شيماء فؤاد

يفتتح الفنان حسن يوسف مدير فرقة المسرح القومى للأطفال العرض المسرحى “سنووايت” على مسرح متروبول بالعتبة من إنتاج فرقة المسرح القومى للاطفال التابعة للبيت الفنى للمسرح ، وذلك فى تمام  السابعة والنصف مساء يوميا ابتداء من ثاني يوم العيد الموافق  26 يونيو الجارى.

و يقول الفنان حسن يوسف أن المسرحية تدور حول قصة  سنووايت  والأقزام السبعة الشهيرة، من  بطولة مروة عبدالمنعم، مصطفى حجاج، سيد جبر،عايدة فهمي، أغانى خالد الشيبانى، أزياء هالة زهوى، ديكور حازم شبل،و من  إخراج محسن رزق.

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