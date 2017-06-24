أعلن البيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة أن مسارح الدولة استعدت لاستقبال الجمهور من ثاني أيام عيد الفطر المبارك بالقاهرة والإسكندرية، حيث تقدم 12 عرضا مسرحيا، مؤكدا حرص الوزارة على مشاركة الجماهير أفراحهم في مختلف المناسبات والأعياد الدينية والوطنية.

وقال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح بقطاع شئون الإنتاج الثقافي - في تصريح اليوم السبت إن هذه العروض سبق أن لاقت نجاحا جماهيرا كبيرا خلال فترة عرضها في المواسم الأخيرة.

وفي سياق متصل، قال الفنان يوسف إسماعيل مدير فرقة المسرح القومي إن “ليلة من ألف ليلة” بطولة النجم يحيى الفخراني، من إخراج محسن حلمي، تعود من جديد لتنير القومي ابتداء من ثاني أيام العيد في تمام التاسعة مساء، وتستمر لمدة شهر، بينما أكد الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث أن ” قواعد العشق 40” من إخراج عادل حسان، تستكمل عروضها على مسرح السلام ابتداء من ثاني أيام العيد في تمام التاسعة مساء و لمدة شهر.

أما الفنان أحمد السيد مدير فرقة المسرح الكوميدي، فيستقبل عيد الفطر بعرضين على مسرح ميامي، يعرضان في نفس اليوم، وهما “ميتين من الضحك” من إخراج فاطمة بيومي ماتينيه، في تمام السابعة والنصف مساء، و “العسل عسل” من إخراج إيميل شوقي، في تمام التاسعة والنصف مساء.

وقال الفنان سامح مجاهد مدير مسرح الغد، إن الفرقة تستعد لإعادة عرض “لعبة العراف” من إخراج عمر الشحات، ابتداء من ثاني أيام العيد في تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة.

وأضاف الفنان شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة، أن المسرح يستعد لعيد الفطر، بعرضين حققا نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا ابتداء من الخميس 29 يونيو، وهما “الجلسة – شغل عفاريت” من إخراج مناضل عنتر، على قاعة صلاح عبد الصبور، في تمام السابعة مساء و”يوم أن قتلوا الغناء” من إخراج تامر كرم، في تمام التاسعة مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة.

وتستعد فرقة مسرح الساحة لعيد الفطر بعرض “دكتوراة في الحب” من إخراج ماهر سليم.

وقال الفنان عصام الشويخ مدير الفرقة، إن العرض يبدأ من ثاني أيام عيد الفطر بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، في تمام التاسعة مساء.

وللأطفال يقول الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، إن الفرقة تقدم ابتداء من ثاني أيام العيد “صحصح لما ينجح”، أشعار صلاح جاهين وإخراج صلاح السقا.

أما فرقة المسرح القومي للأطفال، فقال الفنان حسن يوسف مدير الفرقة، إن المسرح يستقبل العيد بعرض “سنووايت” من إخراج محسن رزق، ابتداء من ثاني أيام العيد على مسرح متروبول بالعتبة.

وبالإسكندرية تضع فرقة مسرح الإسكندرية اللمسات الأخيرة لعروض العيد، ويقول الفنان إيهاب مبروك مدير الفرقة، إنها تستقبل العيد بعرضين هما “شيكو أمير الغابة” إخراج ريهام عبد الحميد، و “رحلة نور” من إخراج جمال ياقوت، ابتداء من ثاني أيام العيد على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي.