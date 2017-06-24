تعرضت طاهية لموقف محرج للغاية على الهواء، بعد أن نشبت النار في نقابها، خلال تقديمها أحد برامج الطبخ.

وأظهر مقطع الفيديو لإحدى حلقات برنامج “فيه عافية” على قناة “الريان” القطرية، الطاهية “أم خالد” وهي تقدم وصفة لإحدى الأكلات الخليجية، ثم تفاجأت باشتعال النيران في نقابها الذي ترتديه، لتهرع إلى ترك أدوات المطبخ وإخماد النار بيدها قبل أن تصل إلى ملابسها.