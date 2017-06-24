أصدر الاستاذ الدكتور ياسر سليمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الالزامى للأطباء التابعة لرئاسة مجلس الوزراء مساء أمس قراراً بتعيين الدكتور محمد سامي التوني متحدثاً رسمياً باسم الهيئة .

جاء هذا القرار بناء على موافقة الاستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ، حيث يعمل ” التونى” بمكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان .

الجدير بالذكر انه تم انشاء الهيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٦ ، حيث تهدف الهيئة التي يتكون أعضاء مجلس ادارتها من كل الجهات المعنية بالطب في مصر الى تطوير مستوى التدريب الطبى السريرى لخريجى كليات الطب وامتحانهم للتحقق من إستيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية الأمنة على المريض.