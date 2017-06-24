نور فرحات : أثق في القضاء الدستوري في قضية «تيران وصنافير»2017-06-24 14:00:47
أعرب الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، عن ثقته في المحكمة الدستورية العليا حول نظر الدعوتين المتناقضتين حول “اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية”، مشيرا إلى ان القضاء الدستوري سيكون بمنأى عن أي تحيزات سياسية.
وقال فرحات من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “بمناسبة تقرير مفوضى الدستورية.. أثق ثقة كاملة وبعيدا عن دق الدفوف الذى يمارسه إعلام الحكومة وبرلمانها ، أن القضاء الدستوري ( كما ذكر بيان المحكمة الدستورية منذ أسابيع ) سيكون بمنأى عن أى تحيزات سياسية مع أو ضد الحكومة ، هذه قناعتى الراسخة لأن تحيز القضاء أخطر على الدولة والوطن من إبرام معاهدة باطلة “.
وأعلن أن تقرير المفوضين الذي نشر هو “استشاري وغير ملزم”.
كما أشار فرحات إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم “١٠ لسنة ١٤ ق ١٩٩٣” والذى قضى “أن العبرة بمضمون المعاهدة لا بواقعة إبرامها للقول إنها عمل من أعمال السيادة من عدمه “، رافضا ما يتردد حول أن كل المعاهدات “بعيدة عن رقابة القضاء”.
وأضاف : “أؤكد أن حدود المنازعة التي ستفصل فيها المحكمة الدستورية يوم ٣٠يوليو هي وفقط، تقرير أى من الحكمين المتناقضين واجب النفاذ : حكم مجلس الدولة أم محكمة الأمور المستعجلةً؟ وأن المحكمة الدستورية ليست جهة طعن في مضمون أحكام مجلس الدولة “.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أمرا وقتيا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية تنازع، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري والذي ينص ببطلان اتفاقية “ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية”، والقرار القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
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