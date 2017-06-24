أفضل الأماكن لصلاة العيد فى مصر2017-06-24 13:50:44
هناك مساجد في مصر صلاة العيد فيها تأخذك إلى عنان السماء مع علو صوت التكبيرات، رصدنا لك مساجد مميزة لصلاة العيد حتى لا تمر عليك الصلاة دون الاستمتاع بها، وهي كالتالي:
مسجد عمرو بن العاص
يقع في منطقة الفسطاط بمصر القديمة، وهو من أبرز مساجد القاهرة التي تلاقى إقبالا كبيرا من المصلين في العيد.
مسجد السيدة نفيسة
يقع بمنطقة السيدة نفيسة بالقرب من مصر القديمة ، من أعرق المساجد بمحافظة القاهرة.
مسجد السيدة عائشة
من أعرق المساجد في قلب القاهرة ـ يعود إلى السيدة عائشة بنت جعفر الصادق.
مسجد الحاكم بأمر الله
من المساجد اللي سحرها لا يقاوم في شارع المعز، سقفها المفتوح جعل الصلاة فيه لها طعم مميز.
مسجد الصديق
مسجد الصديق في مساكن شيراتون، معروف إن كل سنة في العيد بينزل من على سطحه عدد كبير من البلالين علشان يفرح الناس.
مسجد الأزهر
في منطقة الحسين، من المساجد المريحة للأعصاب واللي أيضا مفتوحة، وبيكون لها طعم خاص في صلاة العيد.
مسجد مصطفى محمود
أما مسجد مصطفي محمود يتوافد إليه آلاف المصليين من كل أنحاء العاصمة لإقامة صلاة العيد به ويتميز المسجد بساحته الكبيرة التي تسع المصليين، وتبدأ بمحيطه بعد الصلاة الاحتفال بالعيد.
مسجد الخازندار بشبرا
يشهد مسجد الخازندار بشبرا كل عام توافد الكثير من المصلين المقيمين بجواره.
جامع السلطان حسن بالقلعة
يعد جامع السلطان حسن من أهم المساجد التي تعود إلي عام 757، ويتوافد عليه الآلاف من المصليين لصلاة العيد نظرًا لكبر مساحته وباعتباره درة العمارة الإسلامية بالشرق التي تجذب المصلين من جميع الأماكن.
جامع الصديق في شيراتون
أما عن الجوامع التي لا يعرفها الكثيرون منها جامع الصديق شيراتون بمنطقة شيراتون، وهو من الجوامع التي تشعرك بسعادة غامرة.
جامع الصفا بالمقطم
هو جامع يتميز بالصلاة العيد الفريدة من نوعها، حيث اعتاد المصليين أن يلقوا البلالين من أعلي المسجد بعد كل صلاة عيد.
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