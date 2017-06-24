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اليونيسيف ترحب بتشكيل محكمة الجرائم الجنسية بحق الأطفال في ماليزيا
رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبد الرزاق

اليونيسيف ترحب بتشكيل محكمة الجرائم الجنسية بحق الأطفال في ماليزيا

2017-06-24 14:01:30
ا ش ا

رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) فرع ماليزيا بإطلاق الحكومة الماليزية محكمة خاصة للنظر في الجرائم الجنسية بحق الأطفال.

وقالت ممثلة اليونيسيف فرع ماليزيا ماريان كلارك هاتينغه - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية /برناما/ - إن إطلاق المحكمة يعتبر خطوة هامة نحو إقامة النظم والهياكل اللازمة لحماية ضحايا الجرائم الجنسية من الأطفال .

وأضافت أن اليونيسيف مستعدة لتقديم الدعم والخبرة لوضع إجراءات العمليات المعيارية اللازمة لمعالجة الحالات التي تشمل ضحايا الجرائم الجنسية من الأطفال.

وكان رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق قد أطلق يم أمس الأول الخميس محكمة خاصة للنظر في الجرائم الجنسية بحق الأطفال وهي الأولى من نوعها في آسيا .

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