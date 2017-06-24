يستقبل المصريون غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك إذا توافقت الرؤية الشرعية مع الحسابات الفلكية، التي أشارت إلى أن شهر رمضان سيكون هذا العام 29 يوما، وأن هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي 1438 ستثبت رؤيته مساء اليوم السبت “يوم الرؤية الشرعية” وسيبقى في سماء القاهرة لمدة 20 دقيقة بعد غروب شمس ما يمكن من رصده.

وتعتمد مصر في تحديد أوائل الأشهر الهجرية على الرؤية البصرية مدعمة بالحسابات الفلكية، وتضم اللجان الشرعية المنوط بها عملية الاستطلاع البصري للهلال في عضويتها علماء من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وذلك في الوقت الذي تعتمد فيه دول إسلامية أخرى على الحسابات الفلكية فقط، والفصيل الثالث من الدول الإسلامية يعتمد مطلقا على الرؤية البصرية.

وقد شهدت الأسواق المصرية ازدهارا في شراء ملابس وحلوى العيد، مع وصول قطار الثانوية العامة لمحطة النهاية بامتحاني الإحصاء والتربية الوطنية، ودفعت هيئة السكك الحديد بعربات إضافية للتيسير على المواطنين الراغبين في السفر لذويهم خلال أجازة العيد.

وعيد الفطر هو أول أعياد المسلمين والذي يحتفل به المسلمون في أول يوم من أيام شهر شوال الذي يحل بعد شهر رمضان، ويكون أول يوم يفطر فيه المسلمون بعد صيام شهر كامل، ولذلك سمى بعيد الفطر، وأول عيد فطر احتفل به المسلمون كان في السنة الثانية للهجرة، ويحرم صيام أول يوم من أيام العيد، ويبدأ بعد غروب شمس اليوم الأخير من شهر رمضان، وينتهي بغروب شمس اليوم الأول من شهر شوال.

وحددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر الواجبة على المسلمين هذا العام بما لا يقل عن 12 جنيها عن كل فرد كحد أدنى، مشددة على ضرورة إخراجها قبل موعد صلاة العيد لنيل أجرها حتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، إذ تعد الزكاة من أبرز الحلول التي قدمها الإسلام للتكافل الاجتماعي، وعلاج الفقر في المجتمعات الإسلامية.

ويؤدي المسلمون في صباح يوم العيد “بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبا” صلاة العيد، ويلتقي المسلمون ويتبادلون التهاني ويزورن ذويهم وأقاربهم وأصدقائهم.

وصلاة العيد سنة مؤكدة عند بعض الفقهاء، وواجبة عند جمهور آخر من الفقهاء، فكان النبي (ص) يواظب عليها وكان يصليها في الخلاء، ولهذا تقام صلاة العيد في ساحات تخصصها المحافظات.