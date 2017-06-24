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المنتدى العالمي للوسطية يدين محاولة استهداف الحرم المكي الشريف
قمر إماراتي يلتقط صورة لـ

المنتدى العالمي للوسطية يدين محاولة استهداف الحرم المكي الشريف

2017-06-24 13:53:12
ا ش ا

أدان المنتدى العالمي للوسطية، المحاولة الإرهابية المجرمة والآثمة لاستهدلف الحرم المكي الشريف أقدس موقع على وجه الأرض، مشيرا إلى أن استهداف بيت الله الحرام يؤكد خبث طوية من قاموا بهذا العمل الدنيء، وفساد عقيدتهم، وانحراف أفكارهم.

وناشد المنتدى، مقره الإقليمي عمان، في بيان صادر عنه اليوم /السبت/، الدول الإسلامية والمؤسسات الدعوية والتربوية والإعلامية بتضافر الجهود لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومعالجة الأسباب التي تغذيه لتتضامن الجهود لنشر ثقافة السلام والاعتدال والوسطية، مستشهدا بقوله تعالى “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان” صدق الله العظيم.

وأشاد المنتدى العالمي للوسطية، بالدور الكبير الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين من حماية لأمن البلد الحرام وراحة الحجاج والمعتمرين، وبدور المملكة العربية السعودية المقدر في هذا المجال.

وكانت السلطات السعودية قد أحبطت أمس محاولة إرهابية استهدفت الحرم المكي الشريف، وألقت القبض على بعض المدبرين وفجر أحدهم نفسه على مسافة قريبة من بيت الله الحرام.

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