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القبض على إرهابيين اثنين بمحافظة بابل
الامن العراقي - قوات عراقية

القبض على إرهابيين اثنين بمحافظة بابل

2017-06-24 13:56:27
ا ش ا

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، القبض على إرهابيين اثنين بحوزتهما حزام ناسف، ولغم فى قضاء المسيب بمحافظة بابل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مصدر أمني فى محافظة بابل قوله: “إنه فى عملية استباقية نفذها جهاز الأمن الوطنى، بالتعاون مع الاستخبارات فى المسيب، فجر اليوم، ألقى القبض على اثنين بحوزتهما حزام ناسف، ولغم معد للتفجير فى أحد بيوت قضاء المسيب شمال بابل”.

وشهدت محافظة بابل عدة تفجيرات فى الأسابيع القليلة الماضية، مما خلف عشرات القتلى والمصابين.

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