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نجم «ليفربول»: صلاح أسلوبه مناسب للفريق.. وهو لاعب خطير
محمد صلاح
محمد صلاح

نجم «ليفربول»: صلاح أسلوبه مناسب للفريق.. وهو لاعب خطير

2017-06-24 13:34:11
محيط- خالد الريس

أعرب لاعب كرة القدم بنادي “ليفربول” الأنجليزي جيمس ميلنر عن حرصه لرؤية محمد صلاح وهو يعبر عن موهبته، مشيرا إلى أن أسلوب لعب محمد صلاح ستكون مناسبة  تماما  لأسلوب الفريق.
وقال ميلنر من خلال تصريحات لموقع الإلكتروني الرسمي للنادي، “هذا ما نحتاجه في فريقنا، الطريقة التي نلعب بها، فلا يمكن أن يكون لدينا ركاب”.
وأضاف: “أن صلاح  لاعب خطير ويسبب مشاكل للخصم سواء حيازته للكرة أم لا”. 
وكان نادي “ليفربول” الإنجليزي قد أعلن عن انضمام اللاعب الدولي المصري محمد صلاح إلى صفوفه ابتداء من الموسم القادم قادما من نادي “روما” الإيطالي.
وقد أعلن نادي “روما” الإيطالي أن قيمة الصفقة قد بلغت حوالي 42 مليون يورو ليصبح صلاح اللاعب الأغلى في تاريخ الوطن العربي وتاريخ النادي الإنجليزي.

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